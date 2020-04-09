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إريتريا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 أبريل 2020

سجلت إريتريا، الخميس، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد "COVID–19"، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 33 حالة.

 

وقالت وزارة الصحة الإريترية، في بيان، إنه تم تسجيل الحالتين الجديدتين بعد إجراء فحص معملي لـ 20 شخصا في الحجر الصحي، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الإصابتين الجديديتين لرجلين عمرهما 30 و62 عاما.

 

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وأضافت الوزارة أن الحالتين تخصان مواطنين إرتريين عادا إلى البلاد قبل حظر الرحلات الجوية.

 

والجمعة فرضت الحكومة الإريترية البقاء في المنازل لجميع المواطنين لمدة 21 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

 

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل إن لجنة العمل رفيعة المستوى المعنية بمواجهة فيروس كورونا فرضت أمر البقاء في المنازل على المواطنين وعدم الخروج إلا في حالات خاصة، مثل الحصول على الغذاء والدواء والحاجات الأساسية.

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