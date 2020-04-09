شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في سلطنة عمان إلى 109 والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 أعلن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في سلطنة عمان، الخميس، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع إلى 109 حالات.

Advertisements وسجلت وزارة الصحة العمانية، الخميس، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 457 حالة. ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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