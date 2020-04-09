- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تنقض الوعود بمساندة الجهود الدولية في مواجهة فيروس كورونا (تقرير) والان مع التفاصيل
الخميس 9 أبريل 2020
ناقضت السلطات التركية الوعود التي قدمتها، بمساندة الجهود الدولية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك باستهدافها طائرة تحمل شحنة طبية بمهبط مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة الليبية.
وتحول التدخل التركي في ليبيا إلى غزو مباشر عبر استخدام الطائرات المسيرة لقصف شحنات الوقود والدواء والمؤونة، وتوسعت دائرة عدوانها إلى مناطق عدة، في ظل الانشغال العالمي بأزمة انتشار كورونا.
من جهته أكد عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني، أن قصف العدو العثماني لطائرة شحن تحمل أدوية ومعدات طبية وغذائية جريمة حرب.
وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن الطائرة كانت محملة بالغذاء وبإمدادات طبية لمكافحة فيروس كورونا.
وعلى صعيد متصل، تتعرض تركيا لانتقادات واسعة بسبب نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا دون الاكتراث بإمكانية نقلهم للعدوى إلى صفوف السكان والمقاتلين المحليين.
وسجلت أنقرة إصابات بالآلاف إضافة إلى وفيات لتتصدر المرتبة التاسعة من حيث عدد المصابين في العالم، لتأخرها في اتخاذ إجراءات صارمة على مواجهة الوباء.
واتسعت دائرة الجدل حول نقل المرتزقة والإرهابيين من شمال سوريا إلى غرب ليبيا، بمساعدة تركية، ما يساهم في تمدد مستطيل الإرهاب، وتفاقم داعش وعودته من جديد.
وتسعى تركيا إلى تصدير مشاكلها الداخلية للخارج، في ظل استمرار الرئيس التركي بنقل الإرهابيين المتطرفين إلى ليبيا، للتخلص من المسلحين الذين يشكلون عبئاً على بلاده، والسيطرة على خيرات ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تنقض الوعود بمساندة الجهود الدولية في مواجهة فيروس كورونا (تقرير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.