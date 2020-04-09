شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف رئيس المخابرات العراقية بتشكيل حكومة بلاده والان نبدء بالتفاصيل

ذكر التلفزيون الرسمي العراقي أن الرئيس برهم صالح كلف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي اليوم الخميس بتشكيل الحكومة. جاء تكليف الكاظمي بعد قليل من إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة بعدما أخفق في حشد الدعم الكافي. وأعلن الزرفي قراره في بيان اليوم الخميس.

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