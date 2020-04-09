شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تنتج 30 ألف جهاز تنفس اصطناعي بمعاونة شركة سيارات شهيرة والان نبدء بالتفاصيل

حصلت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة على عقد من الحكومة الأمريكية بقيمة 490 مليون دولار لإنتاج 30 ألف جهاز تنفس اصطناعي لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى المحتاجين إلى هذا الجهاز في الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

يذكر أن هذا العقد هو الأول من نوعه الذي توقعه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية مع إحدى الشركات وفقا لقانون الإنتاج الدفاعي الوطني الأمريكي الذي يتيح للرئيس إلزام الشركات بإنتاج ما تحتاجه الدولة في حالة الضرورة. ومن المقرر تسليم كامل هذه الكمية إلى إدارة المخزون الاستراتيجي الوطني بنهاية أغسطس القادم ، في حين سيتم تسليم أكثر من 6100 جهاز بحلول أول يونيو القادم.

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جاء تصنيف العقد بين وزارة الصحة الأمريكية وشركة جنرال موتورز تحت بنود قانون الإنتاج الدفاعي الوطني في أعقاب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الصحة أليكس عازار بتفعيل هذا القانون يوم 27 مارس الماضي لتوفير احتياجات الوزارة من المعدات في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال عازار إن تفعيل قانون الدفاع الوطني لضمان قيام شركات مثل جنرال موتورز وفورد موتور كورب بإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي المطلوبة بشدة كجزء من استراتيجية الرئيس ترامب لمواجهة أزمة كورونا تحت شعار"الكل من أمريكا".

وأضاف الوزير أن إخضاع العقد لقانون الدفاع الوطني يتيح للشركات مثل جنرال موتورز الحصول على المكونات اللازمة لصناعة أجهزة التنفس من أي موردين بأقصى سرعة ممكنة، وفي الوقت نفسه يضمن توجيه هذه الأجهزة إلى المخزون الاستراتيجي الوطني.