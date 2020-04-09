شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل زيادة بإصابات كورونا 17% خلال يوم والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى عشرة آلاف و131 حالة.
ووفقا لحسابات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن هذه الزيادة تعني ارتفاع عدد الإصابات بـ17% خلال يوم واحد.
ولفتت الوكالة إلى أن 857 من الإصابات الجديدة سُجلت في موسكو وحدها.
كما سجلت البلاد 13 حالة وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 76 حالة.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد المتعافين إلى 698 حالة.
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