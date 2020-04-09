شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس شنغهاى تفتح أبوابها مجددا ٢٧ إبريل والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير لجنة التعليم في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الخميس إن المدارس التي أُغلقت لمكافحة تفشي فيروس كورونا ستفتح أبوابها مجددا في 27 أبريل .

وأضاف لو جينغ أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل .

وتابع أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل السادس من مايو أيار على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها.