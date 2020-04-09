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مدارس شنغهاى تفتح أبوابها مجددا ٢٧ إبريل

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قال مدير لجنة التعليم في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الخميس إن المدارس التي أُغلقت لمكافحة تفشي فيروس ستفتح أبوابها مجددا في 27 أبريل .

وأضاف لو جينغ أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل .

وتابع أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل السادس من مايو أيار على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها.

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