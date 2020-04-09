باركت حركة ارادة، الخميس، تكليف مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة، فيما دعته الى العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب.
وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نبارك لمصطفى الكاظمي تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة"، مبينة "اننا نتمنى له الموفقية في مهمته القادمة".
ودعت الحركة الى "ان يستثمر الاجماع الوطني غير المسبوق الذي حصل عليه"، مطالبا بـ"العمل الدؤوب من اجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي وإعادة هيبة الدولة والعمل على التحضير لانتخابات مبكرة نزيهة".
كانت هذه تفاصيل خبر حركة ارادة تبارك للكاظمي وتدعوه الى العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.