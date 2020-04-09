حركة ارادة تبارك للكاظمي وتدعوه الى العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب

باركت حركة ارادة، الخميس، تكليف مصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة، فيما دعته الى العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب.

وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نبارك لمصطفى الكاظمي تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة"، مبينة "اننا نتمنى له الموفقية في مهمته القادمة".

ودعت الحركة الى "ان يستثمر الاجماع الوطني غير المسبوق الذي حصل عليه"، مطالبا بـ"العمل الدؤوب من اجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي وإعادة هيبة الدولة والعمل على التحضير لانتخابات مبكرة نزيهة".