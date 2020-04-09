مصابان بفايروس كورونا في ذي قار يتماثلان للشفاء

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الخميس، أن نتائج التحليل المختبري أثبتت شفاء مصابين اثنين بفايروس كورونا في المحافظة، أحدهما منتسب أمني.
يتبع..
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