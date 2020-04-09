بالفيديو حظر التجوال يؤثر على المستوى المعيشي لمحدودي الدخل

منذ تنفيذ حظر التجوال ظهرت ازمة طالت ارزاق محدودي الدخل في العديد من مناطق بغداد، ما ادى الى تدني المستوى المعيشي لهم مثل خلية نحل يعمل هؤلاء المتطوعون في اعداد السلال الغذائية كل يوم لايصالها الى الالاف من العوائل التي تشكو من انقطاع ارزاقها بسبب جائحة كورونا التكافل الاجتماعي محاولة لمساعدة العوائل الفقيرة بسبب تنفيذ حظر التجوال ،منظمات وهيئات خاصة عملت على تشكيل فرق تطوعية لجمع مبالغ مالية لتجهز من هذه الاموال سلالا غذائية توزع على المتعففين علها تسهم في الحد من معاناتهم .

ويرى البعض ان جمع مثل هذه السلال وتوزيعها من قبل ميسورين يعكس تميزا للعراق عن باقي الدول كون هذه البلدان تقوم حكوماتها بتجهيز هذه السلال وتقديمها الى شعوبها كمساعدات لحين التخلص من الوباء .

ويبدو ان فيروس كورونا كشف حجم الفقر في العراق من خلال الاعداد الكبيرة المنتشرة في عموم البلاد المتاثرة بحظر التجوال والاهمال الحكومي.

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