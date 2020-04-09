بالصور.. القيادات السياسية التي حضرت خلال تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة

تنشر وكالة الخليج 365، صور اولية للقيادات السياسية التي حضرت لحظة تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء. وبحسب الصور ادناه فقط حضر الى قصر السلام ببغداد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود. Advertisements كما حضر ايضا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم والامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اضافة الى الامين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر، والسياسي حيدر الملا.

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