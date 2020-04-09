تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الباحثة الكويتية امل الانصاري وهي تتراجع عن اعلانها اكتشاف علاج لفيروس كورونا وتقول الانصاري بحسب لقاء جديد نشر عبر مقطع فيديو متداول انها لم تكن تقصد فيروس كورونا، وأن الجمهور اساء فهمها. وكانت الانصاري وهي من دولة الكويت اعلنت الاسبوع الماضي، اكتشافها علاجا لمرض فيروس كورونا، واكدت أنها قامت بتسليمه لوزير الصحة الكويتي.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعلانها اكتشاف علاجا لكورونا.. الباحثة الكويتية تتراجع 'فيديو' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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