اخبار العالم

غرامة كبيرة بحق من يرمي الكمامات والقفازات على الطرق في أبو ظبي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرامة كبيرة بحق من يرمي الكمامات والقفازات على الطرق في أبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

غرامة كبيرة بحق من يرمي الكمامات والقفازات على الطرق في أبو ظبي

متابعات_ الخليج 365

حذرت شرطة أبوظبي  من القاء  الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة بعد استخدامها كونها تشكل مخاطر صحية وبيئية  على مجتمعنا وحثتهم على  اتخاذ السلوكيات  الإيجابية التي  تعزز الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري المشرق  للمدن .

 

وبينت أن هذا التصرف قد يتسبب في نقل الأمراض للآخرين  خصوصاً إذا كانت ملوثة وتمت ملامستها، مؤكدةً أن التزام الإجراءات الاحترازية والوقائية مسؤولية مشتركة بين الجميع.

Advertisements

 

وأضافت أن قانون  المرور  بين  في المادة  رقم  71  أن "إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق  يعد مخالفة أثناء القيادة " غرامتها 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين المخالفين.

 

ودعت  إلى ضرورة  التعاون مع الجهات  المختصة  في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة بالتخلص من القفازات والكمامات المُستخدمة في حاويات القمامة المغلقة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرامة كبيرة بحق من يرمي الكمامات والقفازات على الطرق في أبو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا