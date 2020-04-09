سجون تركيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وسائل إعلام إن السجون التركية سجلت أول وفاة بفيروس كورونا المستجد، وسط تحذيرات من كارثة حال تفشي المرض داخل السجون المكتظة، وفق وسائل إعلام محلية.



وأوضحت صحيفة "زمان" التركية، الخميس، أن "المتوفي هو محمد ياتار (70 عاما)، وأمضى في سجن بافرا بمدينة سامسون 3 سنوات، وتوفي الأسبوع الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد".

وذكر خطاب أرسل مكتب النائب العام إلى إدارة المقابر في مدينة سامسون أن "ياتار توفي لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع عائلته".

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وطالب النائب العام بـ"سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ودفن الجثمان دون انتظار موافقة الأهل نظرا لأن انتظار الجثمان لفترة طويلة يهدد الصحة العامة نظرا لكون الوفاة ناجمة عن مرض معدٍ ويعزز من خطر انتشار المرض المعدي".

من جانبه، قال نجل ياتار، فرحات ياتار، إن إدارة السجن لم تبلغهم بوفاة والدهم قائلا: "تمت إجراءات الدفن دون أن يبلغنا سجن سامسون ولا أي هيئة رسمية بخبر وفاة والدي رغم مرور خمسة أيام على الوفاة".

وقال: "علمت بخبر وفاة والدي عندما اتصل بي أحد السجناء".

وأوضح فرحات، أن "السلطات نقلت والده من المستشفى إلى السجن مرة أخرى بعد بتر ساقه، وأن حالته ساءت مجددا بعد احتكاكه بالسجناء، وتم إرساله مجددا إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة"