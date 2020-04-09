"أحدث فئة بالعالم".. مصر تتسلم اليوم الغواصة الثالثة الجديدة من ألمانيا

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات البحرية تتسلم رسمياً صباح اليوم بميناء كيل بدولة ألمانيا ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43). وتعد هذه الغواصة هى الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014. حسبما نشر موقع "الوطن". Advertisements وتعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى وفقاً لبرنامج متزامن بكلٍ من مصر وألمانيا وتم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019. وتعد هذه الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014، وتعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا وتم تدشين الغواصة ‪ s43‬فى مايو 2019. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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