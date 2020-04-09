تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في تايلاند

كشف متحدّث باسم المركز الحكومي المعني بإدارة الوضع الخاص بفيروس "كورونا" المستجد في تايلاند، بحسب وكالة "رويترز"، عن "تسجيل 54 إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة إحداهما لمواطن فرنسي يبلغ من العمر 74 عامًا، والثانية لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 82 عامًا".
وأوضح أنّ "من بين الإصابات الجديدة خمس حالات عائدة من إندونيسيا، حيث كانوا قد سافروا إلى إقليم جنوب سولاويسي لحضور تجّمع ديني الشهر الماضي قبل تأجيله"، لافتًا إلى أنّ "إجمالي الإصابات المسجّلة في تايلاند بلغ 2423، فضلًا عن 32 حالة وفاة، بينما تعافى 940 شخصًا منذ بدء تفشّي الفيروس في كانون الثاني الماضي".
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