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تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في تايلاند

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كشف متحدّث باسم المركز الحكومي المعني بإدارة الوضع الخاص بفيروس "" المستجد في ​تايلاند​، بحسب وكالة "رويترز"، عن "تسجيل 54 إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة إحداهما لمواطن فرنسي يبلغ من العمر 74 عامًا، والثانية لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 82 عامًا".

وأوضح أنّ "من بين الإصابات الجديدة خمس حالات عائدة من ​إندونيسيا​، حيث كانوا قد سافروا إلى إقليم جنوب سولاويسي لحضور تجّمع ديني الشهر الماضي قبل تأجيله"، لافتًا إلى أنّ "إجمالي الإصابات المسجّلة في تايلاند بلغ 2423، فضلًا عن 32 حالة وفاة، بينما تعافى 940 شخصًا منذ بدء تفشّي الفيروس في كانون الثاني الماضي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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