38 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان وارتفاع العدد الكلي للحالات إلى 457

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 457، وعدد الوفيات 2"، مؤكّدةً أنّ "72 حالة قد تماثلت للشفاء".

وأهابت في بيان، بالجميع "التقيّد التام بإجراءات العزل الصحّي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات"، مهيبةً أيضًا بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، تجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، اتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، التقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".