الرئيس العراقي أعلن تكليف مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة بعد اعتذار عدنان الزرفي

قدّم رئيس الوزراء العراقي المكلّف عدنان الزرفي، اعتذاره عن ​تشكيل الحكومة​. بدوره، أعلن الرئيس العراقي ​برهم صالح​ تكليف مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة، بعد اعتذار الزرفي.

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