دياب أصدر مذكرة إدارية بتعديل دوام الموظفين بالإدارات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان

أصدر رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ مذكّرة إداريّة تتعلّق بتعديل دوام الموظّفين والمستخدَمين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة و​البلديات​ طيلة ​شهر رمضان​ المبارك.

ولفت نصّ المذكرة، إلى أنّه "مع مراعاة المرسوم رقم 6198 المتعلّق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة إنتشار فيروس "كورونا" والمراسيم الملحقة به، يُعدَّل دوام الموظّفين والمستخدَمين العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك وذلك على النحو الآتي:

1- أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتّى الرابعة عشرة ظهرًا، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا، للموظّفين والمستخدَمين والأجراء الّذين يطبّق عليهم الدوام العادي.

2- يُخفّض دوام الموظّفين والمستخدَمين والأجراء الّذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفّضة للعاملين وفقًا للدوام العادي، وللجهات صاحبة الإختصاص تقرير كيفيّة تطبيق هذا التخفيض، شرط التوفيق بين مقتضيات ​الصوم​ ومتطلبات العمل".