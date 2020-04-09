ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "القوى الأمنية واصلت تشدّدها في تطبيق قرارات التعبئة العامة وقرار وزير الداخلية والبلديات تنظيم سير المركبات والآليّات، فأقام عناصر من قوى الأمن الداخلي في فصيلة حاصبيا حاجزًا عند مثلث سوق الخان، دقّقت خلاله بلوحات السيارات وتمّ قمع المخالفات".
وأوضح أنّه "تمّ التشدّد بضرورة عدم نقل السائقين لأكثر من شخص في السيارة، وارتداء الكمّامات والقفازات أثناء دخول المواطنين إلى المحلات"، لافتًا إلى أنّ "بموازاة ذلك، طلبت العديد من بلديات المنطقة من النازحين السوريين ضرورة التقيّد بالتعبئة العامة وعدم مغادرة أماكن تواجدهم إلّا للضرورة القصوى، وارتداء الكمّامات القفازات أثناء التجوّل، تحت طائلة الملاحقة القانونيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عناصر قوى الأمن بحاصبيا أقاموا حاجزا للتدقيق بلوحات السيارات وقمع المخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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