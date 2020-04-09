النشرة: عناصر قوى الأمن بحاصبيا أقاموا حاجزا للتدقيق بلوحات السيارات وقمع المخالفات

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "​القوى الأمنية​ واصلت تشدّدها في تطبيق قرارات التعبئة العامة وقرار وزير الداخلية والبلديات تنظيم سير المركبات والآليّات، فأقام عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ في فصيلة حاصبيا حاجزًا عند مثلث سوق الخان، دقّقت خلاله ب​لوحات السيارات​ وتمّ قمع المخالفات".

وأوضح أنّه "تمّ التشدّد بضرورة عدم نقل السائقين لأكثر من شخص في السيارة، وارتداء الكمّامات والقفازات أثناء دخول المواطنين إلى المحلات"، لافتًا إلى أنّ "بموازاة ذلك، طلبت العديد من بلديات المنطقة من ​النازحين السوريين​ ضرورة التقيّد بالتعبئة العامة وعدم مغادرة أماكن تواجدهم إلّا للضرورة القصوى، وارتداء الكمّامات القفازات أثناء التجوّل، تحت طائلة الملاحقة القانونيّة".