مجلس الوزراء ملتئم برئاسة عون في هذه الأثناء

إنتهت جلسة ​المجلس الأعلى للدفاع​ في ​قصر بعبدا​ برئاسة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​.

وفي هذه الأثناء، يلتئم ​مجلس الوزراء​ في جلسته العادية في ​القصر الجمهوري​ ببعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الحكومة ​حسان دياب​ والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من عشرة بنود، أبرزها: البحث في مستجدات الوضعَين المالي والنقدي وعرض لوضع سعر صرف ​الليرة اللبنانية​، البحث في تمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس "كورونا"، تعيين رئيس إدارة الموظّفين في ​مجلس الخدمة المدنية​، ترفيع وتعيين مفتّشين عامين هندسي وإداري في ​التفتيش المركزي​، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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