إنتهت جلسة المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفي هذه الأثناء، يلتئم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من عشرة بنود، أبرزها: البحث في مستجدات الوضعَين المالي والنقدي وعرض لوضع سعر صرف الليرة اللبنانية، البحث في تمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس "كورونا"، تعيين رئيس إدارة الموظّفين في مجلس الخدمة المدنية، ترفيع وتعيين مفتّشين عامين هندسي وإداري في التفتيش المركزي، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء ملتئم برئاسة عون في هذه الأثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.