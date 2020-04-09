اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه فيما خص "​مستشفى​ ​قرطبا​ تواصلت مع ​وزير الصحة​ و​مجلس الإنماء والإعمار​. حاليا يتم العمل على دعم الجدران، تقطيع داخلي للغرف، معدات وترميم واجهات 160000$ من الصندوق الكويتي. مرحلة لاحقة: 350000$ من البنك الإسلامي لتأمين معدات. مرحلة أخيرة: سنؤمن 1500000$ من ​البنك الدولي​ ليصبح مستشفى حكوميا". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: سنؤمن 1500000$ من البنك الدولي ليصبح مستشفى قرطبا حكوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.