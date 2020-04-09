أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "المدعو "ن. ر" حاول إحراق نفسه بعد أن رمى مادّة ​البنزين​ على ثيابه أمام أحد المصارف في ​مرجعيون​، على خلفيّة أمور ماديّة عالقة بينه وبين المصرف"، لافتًا إلى أنّ "​القوى الأمنية​ تدخّلت فورًا وعملت على تهدئته وإحباط محاولة حرق نفسه، وإبعاده من المكان ومرافقته لمحاولة حلّ المشكلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القوى الأمنية أحبطت محاولة مواطن إحراق نفسه أمام مصرف بمرجعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.