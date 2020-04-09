قضاة التحقيق في الشمال تابعوا الإستجوابات عن بعد الكترونيا

تابع قضاة التحقيق في ​الشمال​ إستجواب الموقوفين عند بعد إلكترونيا والبالغ عددهم 27. فقد استجوب قاضي التحقيق ​أحمد رامي الحاج​ 3 موقوفين وترك أحدهم بسند إقامة، في ما تريث قاضي التحقيق بلال ضناوي في البت بمصير أحدهم الى حين ورود المحضر، كونه موقوف بدعاوى عدة.

من ناحيتها،استجوبت القاضية جوسلين متى أربعة موقوفين واستعاضت عن توقيفهم بقرارات أخرى.

أما القاضي ​داني الزعني​، فقد استجوب تسعة وترك أحدهم بسند إقامة واستعاض عن توقيف إثنين.

بدورهااستجوبت قاضية التحقيق هدى الحاج خمسة واستعاضت عن توقيف واحد منهم، فيما استجوب القاضي ناجي الدحداح خمسة موقوفين، وترك أحدهم بسند إقامة وقرر الإستعاضة عن التوقيف في حق واحد.

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