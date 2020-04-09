لبنان تحت تأثير منخفض جوّي بارد يستمّر حتى ظهر السبت

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يقع ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير منخفض جوّي بارد نسبيًا يؤدي الى طقس ماطر أحياناً ويستمّر حتى ظهر السبت حيث ينحسر تدريجيًا. ملاحظة: " تكون الحرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان".

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً يتحول تدريجياً خلال ​النهار​ الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة ومتقطعة، تشتدّ غزارتها أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح أحياناً وتتساقط بعض ​الثلوج​ على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق .

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الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتدّ احياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد وفي الداخل. يستقر الطقس تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر. نحذّر من خطر تكّون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ١٩٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.