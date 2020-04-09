قرقاش: قرار التحالف بقيادة السعودية بوقف النار في اليمن حكيم ومسؤول

اشار وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة ​الامارات​ ​انور قرقاش​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "قرار التحالف بقيادة ​المملكة العربية السعودية​ الشقيقة، بوقف ​إطلاق النار​ في ​اليمن​ ولمدة أسبوعين قرار حكيم ومسؤول، فمع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول ​فيروس كورونا​ ليعقد ​الأزمة​ الإنسانية المستمرة". ورأى انه "قرار مهم لا بد من ​البناء​ عليه إنسانيا وسياسيا". إضغط للمزيد

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