النشرة: إخماد حريق منزل على خط السكة في تعمير صيدا التحتاني ولا إصابات

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأنّ "عناصر إطفاء صيدا أخمدوا حريق منزل المدعو "م. ع." على خط السكة في تعمير صيدا التحتاني، وقد أتى الحريق على كامل محتويات المنزل، من دون وقوع إصابات".

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