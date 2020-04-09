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مجلس الدفاع الأعلى ملتئم برئاسة عون في بعبدا

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التأم ​المجلس الاعلى للدفاع​، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ عند العاشرة صباحا في ​القصر الجمهوري​، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار ​فيروس ​، والنظر في حال التعبئة العامة، حضر الاجتماع رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، وكل من: وزير المالية ​غازي وزني​، وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمة​، وزير الاشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، وزير الصحة ​حمد حسن​، ووزيرة العدل ​ماري كلود نجم​.

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كذلك حضر الاجتماع قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، المدير العام ل​امن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المدعي العام التمييز القاضي ​غسان عويدات​، مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، مدير ​مخابرات الجيش​ العميد الركن طوني منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس ​فرع المعلومات​ في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد ​سمير سنان​.

وحضر الاجتماع ايضا المستشار القانوني ل​وزارة الدفاع​ الوزير السابق ​ناجي البستاني​، والمدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ الدكتور ​انطوان شقير​، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد ​بول مطر​.

سبق الاجتماع لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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