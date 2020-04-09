مجلس الدفاع الأعلى ملتئم برئاسة عون في بعبدا

التأم ​المجلس الاعلى للدفاع​، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ عند العاشرة صباحا في ​القصر الجمهوري​، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، والنظر في حال التعبئة العامة، حضر الاجتماع رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، وكل من: وزير المالية ​غازي وزني​، وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمة​، وزير الاشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، وزير الصحة ​حمد حسن​، ووزيرة العدل ​ماري كلود نجم​.

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كذلك حضر الاجتماع قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، المدير العام ل​امن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المدعي العام التمييز القاضي ​غسان عويدات​، مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، مدير ​مخابرات الجيش​ العميد الركن طوني منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس ​فرع المعلومات​ في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد ​سمير سنان​.

وحضر الاجتماع ايضا المستشار القانوني ل​وزارة الدفاع​ الوزير السابق ​ناجي البستاني​، والمدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ الدكتور ​انطوان شقير​، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد ​بول مطر​.

سبق الاجتماع لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات.