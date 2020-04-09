مجلس الدفاع الأعلى ملتئم برئاسة عون في بعبدا

التأم المجلس الاعلى للدفاع، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند العاشرة صباحا في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، والنظر في حال التعبئة العامة، حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وكل من: وزير المالية غازي وزني، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير الصحة حمد حسن، ووزيرة العدل ماري كلود نجم.
كذلك حضر الاجتماع قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المدعي العام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير مخابرات الجيش العميد الركن طوني منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان.
وحضر الاجتماع ايضا المستشار القانوني لوزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر.
سبق الاجتماع لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات.
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