سلطنة عمان تتوقع الوصول إلى ذروة كورونا في نهاية أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - سقط - ( د ب أ):

توقع وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، اليوم الخميس، الوصول إلى ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده خلال الاسبوع الاخير من شهر ابريل الجاري .

ونقلت وكالة الانباء العمانية عبر حسابها على "تويتر" اليوم عن السعيدي قوله:"بدأنا في التصاعد وربما نصل إلى الذروة في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الحالي".

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وأضاف أن "الحالات تتزايد ولم نصل للذورة بعد، ما زلنا في الصعود والاحتياطات التي اتخذتها السلطنة والتى تواصل اتخاذها مستمرة في وتيرة يمكن التعامل معها".

وأشار إلى أغلب الحالات التي في العناية المركزة بـ المستشفي السلطاني من الوافدين، لافتا إلى أن البعد الاقتصادي لهذه الجائحة لم يغب عن اللجنة العليا، وهناك اجتماعات مستمرة مع المعنيين بالقطاعين المالي والاقتصادي.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعنلت في وقت سابق اليوم تسجيل 38 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 457 حالة.