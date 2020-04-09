تشميع 26 محلًا لمخالفتهم مواعيد الحظر في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أغلقت الوحدتين المحليتين لمركزي كفر الدوار وكوم حمادة، بمحافظة البحيرة، ٢٦ محلًا تجاريًا لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، مع تشميعهم وتحرير المحاضر اللازمة.
جاء ذلك خلال حملات بالتنسيق مع أقسام الإشغالات ورخص المحال، وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة والعلاقات العامة، بتأمين شرطي، في إطار تفعيل القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
كما أسفرت الحملات عن تحرير ٣ محاضر بيئة، و٣ محاضر عدم إعلان عن الأسعار بمركز كوم حمادة.
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