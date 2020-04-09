ارتفاع عدد عمارات الحجر المنزلي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

ارتفعت أعداد العمارات التي جرى تطبيق الحجر المنزلي عليها بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إلى 9 عمارات، عقب تطبيق الحجر على عمارتين جديدتين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، في بيان صادر اليوم، تطبيق إجراءات الحجر المنزلي على سكان عمارتين بمنطقة استكمال زمزم، عقب ثبوت حالتين ايجابيتين بهما، وجرى غلق مداخل العمارتين، والتنبيه على السكان بالالتزام التام بالمنازل وعدم الخروج أو الاختلاط بالآخرين طوال فترة الحجر المنزلي التي تستمر 14يومًا، مؤكدًا للسكان أنه سيجري تلبيه كافة احتياجاتهم، وإجراء الاختبارات الطبية لهم بالتزامن مع أعمال تطهير وتعقيم العمارتين.

وأكد رئيس الحي على أنه جرى بالأمس إنهاء الحجر المنزلي على سكان عمارة 5 بمنطقة الوفاء، بناء على تعليمات الطب الوقائي.