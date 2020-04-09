اليوم..إنهاء الحجر المنزلي لسكان عمارة معزولة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، أنه يجرى اليوم الخميس، إنهاء الحجر المنزلي لسكان عمارة ثانية بنطاق الحي، بناء على تعليمات الطب الوقائي.

وأشار رئيس الحي، في بيان إعلامي، إلى أن الطب الوقائي أكد سلامة سكان العمارة رقم 2 بمنطقة مبارك، بعد سلسلة المتابعات الوقائية التي جرت لهم خلال فترة الحجر المنزلي، والتي استمرت على مدار 14 يومًا، على خلفية ظهور حالة إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد بين سكان العمارة، كما جرى بالأمس إنهاء الحجر المنزلي لسكان عمارة 5 بمنطقة الوفاء، بناء على تعليمات الطب الوقائي أيضا.

وارتفعت أعداد العمارات التي جرى تطبيق الحجر المنزلي عليها بمحافظة بورسعيد، إلى 9 عمارات، وذلك بعد إعلان رئيس حي الضواحي أنه جرى تطبيق إجراءات الحجر المنزلي على سكان عمارتين جديدتين بمنطقة استكمال زمزم عقب ثبوت حالتين ايجابيتين بهما.

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