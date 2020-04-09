وباء كورونا.. أحدث الأخبار وآخر المستجدات حول العالم

يسعى العالم جاهدًا لوقف تفشي وباء كورونا الذي يواصل حصد الأرواح، على رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ88 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.

فيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- وزارة الصحة الهندية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى

166 بعد وفاة 17 شخصًا في الساعات الـ24 الماضية.

- المكسيك سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.

- الصين تسجل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة.

- جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجّل لليوم الثاني على التوالي حوالى ألفي وفاة بكورونا.

Advertisements

- أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد

حالات الإصابة المسجلة في مصر 1560 حالة.

- أكدت السعودية تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة في الساعات الـ24 الماضي، إضافة إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 631 وبلوغ تعداد الوفيات 41.

- أفادت وزارة الصحة الإماراتية برصد 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين في الدولة إلى 2659، كما أعلنت الوزارة شفاء 53 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 239.

- قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنه لم يحن الوقت بعد لتخفيف إجراءات العزل في مواجهة كورونا.

- وزارة الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 623.