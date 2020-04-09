روسيا تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تسجيل زيادة يومية قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 1459 حالة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10131 إصابة.
وقال المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا، إن عدد الوفيات المرتبطة بالمرض زاد 13 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 76.
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