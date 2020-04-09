تايلاند تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت تايلاند عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة إحداهما لمواطن فرنسي يبلغ من العمر 74 عاماً.
وقال متحدث باسم المركز الحكومي المعني بإدارة الوضع الخاص بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، إن رجلاً تايلاندياً يبلغ من العمر 82 عاماً توفي أيضاً.
ومن بين الإصابات الجديدة خمس حالات عائدة من إندونيسيا حيث كانوا قد سافروا إلى إقليم جنوب سولاويسي.
وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في تايلاند 2423 فضلاً عن 32 حالة وفاة بينما تعافى 940 منذ بدء تفشي الفيروس في يناير.
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