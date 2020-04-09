تونس.. وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 24

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 24 حالة، تتوزع على عدة محافظات في تونس.

كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 628 حالة.

وبينت الوزارة أنه ”في إطار المتابعة الحينية للحالات الوافدة، تم إخضاع 19414 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19266 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و148 ما زالوا تحت الحجر الصحي“.

وفي وقت سابق قال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي إن ”الوزارة أعدت خطة لتوفير مستشفيات متنقلة، تحسبا لسيناريو وصفه بالكارثي جراء تفشي فيروس كورونا”، محذرا في الوقت نفسه من ”فشل إجراءات الحجر الصحي العام وانفلات الأوضاع في البلاد“.

وقال المكي خلال جلسة استماع له بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، إن ”وزارة الصحة تستعد لسيناريو كارثي، حتى وإن كان حصوله ضعيفا“، مضيفا أن ”الوزارة استعانت بأطباء متقاعدين من وزارة الصحة ومن الطب العسكري لتوفير مستشفيات ميدانية متنقلة في إطار الاستعداد لمواجهة أكثر السيناريوهات حدة لفيروس كورونا“.