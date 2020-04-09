بعد تفاقم أزمتها.. إيران تتهم واشنطن بـ”الإرهاب الاقتصادي”

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بتقويض جهود بلاده لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وَوصف روحاني عقوبات الإدارة الأمريكية على إيران بأنها تصل إلى “منزلة الإرهاب الطبي، والاقتصادي”.

وتعد إيران من بين الدول، التي تضررت بشدة من الوباء، إذ لقي ما يقرب من أربعة آلاف شخص حتفهم، منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد، في فبراير الماضي، حسب معطيات رسمية، بينما يخشى آخرون أن تكون الأرقام أكبر من ذلك بكثير.

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ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني صندوق النقد الدولي إلى قبول طلب بلاده للحصول على قرض بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال روحاني إنه يجب ألا يمارس الصندوق أي تمييز أو تفرقة بين الحكومات في العالم.

وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4003 حالات وفاة، مؤكدة تسجيل 4697 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 67286 حالة.