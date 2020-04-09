فيديو: يونس الميموني
شككت والدة الشاب حمزة، الذي ألقى بنفسه من منزل أسرته، في طنجة، بعدما خرج بعفو ملكي، في فرضية انتحاره، مرجحة تعرضه للقتل.
وكشفت والدة حمزة الهالك، أمس الثلاثاء، لـ”اليوم24″، أن فلذة كبدها غادر أسوار السجن، الأحد الماضي، بعفو ملكي، بعدما قضى 3 سنوات ونصف السنة من عقوبته في المؤسسة السجنية “سوق الأربعاء”.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن ابنها الهالك كان في حالة طبيعية عند وصوله إلى المنزل، إذ تبادل معها أطراف الحديث، قبل أن يتوجه إلى مسجد الحي للصلاة، ثم بعدها جالس عددا من رفاق حيه، إذ فوجئت بخبر انتحاره.
وأبرزت الأم المكلومة أن جثة ابنها تحمل رضوضا على مستوى الرأس، والأطراف، مشيرة إلى أن العلو الذي قفز منه ابنها لا يمكن أن يتسبب في وفاته، وأوضحت أن نتائج التشريح الطبي ستحدد ظروف، وملابسات وفاته.
وقال أخ حمزة، نقلا عن عدد من أبناء حيه، إن الهالك لم يكن في حالة طبيعية خلال اللحظات الأخيرة قبل هلاكه، مرجحا فرضية منحه جرعات زائدة من المخدرات من طرف رفاقه، ما تسبب في قتله.
وطالبت أسرة الهالك المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق في وفاة ابنها، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، وترتيب الآثار القانونية في حق المتورطين في قتله.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب بعد يوم من استفادته من العفو الملكي.. والدته: ابني “قتل” ولم ينتحر وأريد حقه – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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