بعد أيام من اتخاذ وزارة الصحة لقرار اعتماد دواء الكلوروكين في علاج الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قرر المغرب تعميم الدواء في علاجه لكافة المصابين.
ووجه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، مراسلة حديثة لكافة المسؤولين الجهريين في وزارته، ومديري المؤسسات الاستشفائية الجامعة، لتعميم علاج الكلوروكين على كافة الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وطالب آيت الطالب، بتوقيف الكلوروكين مباشرة بعد الوصول لنتيجة سلبية للكورونا عند المرضى، كما طالب الأطباء بضرورة تتبع وضعية المرضى وإجراء فحوص طبية لهم في اليوم التاسع من تلقيهم لعلاج الكلوروكين.
وكانت وزارة الصحة قد دافعت عن قرار استعمالها للكلوروكين في علاج مرضى كورونا، وقالت إن القرار سيادي وتم اعتماده من طرف وزارة الصحة بعد اجتماع لجنة علمية ارتأت استعماله عند المغاربة المصابين بكورونا لتكون هناك نجاعة في علاجهم، طبقا لما هو معروف على الصعيد العالمي.
وحسب وزارة الصحة، فإن المغرب يتوفر على مخزون من هذا الدواء المصنع محليا والمستورد، وتم توزيعه على المراكز الاستشفائية الجامعية.
وتعهدت الوزارة، بأن جميع من يستعملون هذا الدواء، بإمكانهم الحصول عليها مجانا من الصيدليات الجهوية والإقليمية بعد الإدلاء بالملف الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من اعتماده.. المغرب يعمم علاج الكلوروكين في علاجه لكل المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.