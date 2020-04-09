غادرت اليوم الأربعاء امرأة في الستينيات من عمرها المستشفى الجهوي ببني ملال بعدما أكدت النتائج المخبرية شفائها من فيروس كورونا المستجد.
وغادرت السيدة المستشفى تحت تصفيقات الأطر الطبية والعاملين بالمستشفى بلباس أبيض ” حق الله” حزنا على وفاة زوجها السبت الماضي، بفيروس كورونا بنفس المستشفى بعد تدهور حالته جراء إصابته بفيروس كورونا.
السيدة المعافاة من فيروس كورونا، تنحدر من دوار أولاد سيدي شنان في الفقيه بن صالح، وكانت قد قدمت من إحدى الدول الموبوءة، ووضعت تحت التكفل الطبي في جناح كوفيد 19 في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال.
كانت هذه تفاصيل خبر نجت من الفيروس بعد قتله لزوجها.. مصابة بكوفيد 19 تتعافى وتغادر مستشفى بني ملال “شادا حق الله” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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