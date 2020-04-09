شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: قرار التحالف وقف إطلاق النار مهم لا بد من البناء عليه سياسيا وإنسانيا والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن قرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين قرار حكيم ومسؤول.

Advertisements وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: مع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة. وتابع الوزير الإماراتي: قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيا وسياسيا.

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