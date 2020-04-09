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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسقط ثاني طائرة تركية مسيرة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الخميس 9 أبريل 2020
تمكن الجيش الليبي في الساعات الأولى من صباح الخميس، من إسقاط طائرة تركية مسيرة (بدون طيار) بمحور عين زارة؛ لتكون الثانية في غضون 24 ساعة.
وذكر المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الطائرة التركية المسقطة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وكانت تستهدف تمركزات الوحدات العسكرية الليبية بمحور عين زارة.
وسبق وأعلن الجيش الليبي مساء الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة تركية قبل استهداف قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية.
وأكد عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بقوة عمليات أجدابيا، أنه تم استهداف طلائع المليشيات التي حاولت التقدم باتجاه نقاط تمركز وحدات الجيش الليبي في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس.
ولفت إلى أن من بين القتلى مراهقا يدعى متين فتحي الغراري من مواليد 2004، ويتبع المليشياوي أيوب أبوراس قائد مليشيا ثوار طرابلس
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