شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 يضرب منطقة قرب السواحل التركية والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس "ريختر"، البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الغربية لتركيا، فجر الخميس.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني. Advertisements وأوضح البيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 01.03 بتوقيت جرينيتش، وعلى عمق 9.12 كم تحت سطح البحر. ولفت إلى أن مركز الزلزال يبعد عن سواحل ولاية موغلا غربي تركيا، بـ379 كم.

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