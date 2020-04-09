شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تعرض مواقع وتجمعات حوثية في 3 محافظات لقصف جوي عنيف والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 هاجمت مقاتلات التحالف غارات مواقع وتجمعات حوثية في ثلاث محافظات يمنية خلال الساعات الماضية.

وذكرت مصادر أن التحالف استهدف بثلاث غارات مواقع حوثية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن. Advertisements واستهدف التحالف بأربع غارات مواقع للمليشيا في منطقة الملاحيط التابعة لمديرية الظاهر بمحافظة صعدة. وفي محافظة عمران، طال القصف الجوي تجمعا حوثية بمديرية حرف سفيان شمال المحافظة. وقالت المصادر إن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. تعرض مواقع وتجمعات حوثية في 3 محافظات لقصف جوي عنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.