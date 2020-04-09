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تايلاند تسجل 54 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا 

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سجّلت تايلاند 54 إصابة جديدة بفيروس وحالتي وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية في تايلاند أن حالتي الوفاة المسجلة لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 82 عامًا، ولمواطن فرنسي يبلغ من العمر 74 عامًا، مبينةَ أن الإصابات الجديدة خمس حالات عائدة من إندونيسيا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في تايلاند 2423 إصابة، والوفيات 32 حالة وفاة، بينما تعافى 940 منذ بدء تفشي الفيروس في شهر يناير.

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