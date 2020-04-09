شكرا لقرائتكم خبر عن 21 إصابة بكورونا فى ليبيا تعافى منها 8 حالات والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم أمس 19 عينة للكشف عنها وكانت كل النتائج سالبة، مؤكدًا أن من بين هذه العيانات الحالة الأولى التي اكتشفت في مدينة مصراتة وتماثلت للشفاء وكذا شفاء (5) حالات من المخالطين لها.
وأضاف المركز أنه بذلك يرتفع عدد الحالات المتعافية من مرض كورونا المستجد إلى 8 حالات من أصل 21 حالة مؤكدة في ليبيا.
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