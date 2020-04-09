بالفيديو.. اطفال عراقيون عالقون بتركيا يناشدون الحكومة

ناشد اطفال عراقيون عالقون بتركيا، الحكومة العراقية باعادتهم الى البلاد.
وقال احدهم في مقطع فيديو "نحن عائلة مكونة من خمسة افراد محجوزين في تركيا"، مينا ان "والدته من يوم الرابع من اذار الماضي عادت الى العراق بسبب ظرف عائلي".
واضاف انه "مع غلق الاجواء ومنع الطيران لم تستطيع العودة الينا لاعادتنا"، لافتا الى ان "تركيا تشهد منع تجوال ولا نستطع التسوق والطعام بدا ينفذ".
وتابع "راجعنا السفارة العراقية ابلغونا اننا قاصرين ولا يمكن اعادتنا الى العراق"، مشيرا الى ان "والدي لا يستطيع تحويل الاموال لنا بسبب منع التجوال".
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