بالصور.. استمرار حملات التعفير في بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، استمرار ملاكاتها بحملات التعفير والتوعية الخاصة بجائحة كورونا وقالت الأمانة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها قامت بإجراء 37 حملة تعفير وتعقيم وتوعية شملت مناطق مختلفة من العاصمة بغداد خلال اليومين الماضيين فقط لدعم الكوادر الصحية في مواجهة فايروس كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

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