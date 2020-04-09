صحة النجف تعلن تسجيل اصابة جديدة بكورونا

وقال مدير عام الدائرة رضوان كامل الكندي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن للمواطنين عن قيام دائرة صحة النجف الاشرف بتسجيل إصابة واحدة جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الخميس وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء 158 فحصا مختبريا".

واضاف ان "هذه الحالة لشخص مشتبه به حسب ادعائه ومن منطقة حي ميسان في الكوفة".

وتابع ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي : -

Advertisements

254 حالة مؤكدة

99 شفاء

5 حالات وفاة

واكد اتخاذ دائرته "كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم واستمرارها وبكافة ملاكتها وعلى مدار الساعة في فحص وتشخيص الحالات المرضية وتقديم جميع الخدمات الصحية للمصابين والملامسين"، داعيا "جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".