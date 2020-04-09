شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 4.3 يضرب منطقة قرب السواحل التركية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس "ريختر"، البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الغربية لتركيا، فجر الخميس.

Advertisements جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني. وأوضح البيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 01.03 بتوقيت جرينيتش، وعلى عمق 9.12 كم تحت سطح البحر. ولفت إلى أن مركز الزلزال يبعد عن سواحل ولاية موغلا غربي تركيا، بـ379 كم.

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